Россельхозбанк информирует клиентов о начале зачислений единовременных социальных выплат пенсионерам и военнослужащим (Указы Президента РФ от 24.08.2021 № 486, 487, от 30.08.2021 № 503) на счета, открытые в Банке.

Указанные, а также все последующие единовременные выплаты в рамках мер государственной социальной поддержки населения, не подлежат списанию в счет погашения кредита и/или задолженности по нему без дополнительного распоряжения клиента.

Для выполнения обязательств по заключенному кредитному договору необходимо самостоятельно внести сумму очередного платежа либо обратиться в подразделение Банка для подписания распоряжения о направлении полученной единовременной социальной выплаты в счет погашения кредита и/или задолженности по нему.

При желании вернуть ранее списанные в счет погашения кредитной задолженности средства единовременной социальной выплаты семьям с детьми (Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 396), пенсионерам и военнослужащим без дополнительного распоряжения клиента или исключить счет, на который поступают единовременные социальные выплаты из списка счетов, используемых для погашения кредита, банк рекомендует обратиться в подразделение Банка.

Банк обращает внимание, что при возврате средств ранее, направленных на погашение кредитной задолженности, существует риск возникновения просроченной задолженности и негативной кредитной истории.