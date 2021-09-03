Первый фандомат появился в Иркутске

Его установила BAIKALSEA Company в супермаркете «Слата», сообщил SIA.RU ритейлер.

Теперь посетители супермаркета, расположенного в Иркутске по адресу ул. Ржанова, 164 в микрорайоне «Солнечный», а также любой иркутянин, могут сделать свой вклад в сохранение природы – принести и сдать прямо в магазине пустые пластиковые бутылки, которые в дальнейшем будут направлены на вторичную переработку.

Как отмечает генеральный директор BAIKALSEA Company – Руслан Коковин – «эта экологическая инициатива, которую мы реализуем совместно с сетью супермаркетов «Слата» – является еще одним шагом в работе, направленной на сохранение природы Байкала. Экологические акции BAIKALSEA Company – ежегодная уборка побережья Байкала, организация пунктов приема пустых пластиковых бутылок от наших покупателей, которые обмениваются на специальные подарки и бонусы – часть общей экологической политики компании. Мы выступаем за соблюдение природоохранного законодательства и призываем всех к экологически ответственному поведению».

Компании стараются развивать эко-программы и инициативы по снижению нагрузки на природу, а также внедрять проекты по эко-просвещению, чтобы большее число людей включались в осознанное потребление.

«Наша компания с большим удовольствием поддерживает все «зеленые проекты». Мы на протяжении 8 лет работаем с благотворительным фондом «Подари планете жизнь», одной из ярких акций считаем сбор пластиковых крышечек #МусоруКрышка. Мы отмечаем, что все больше детей, молодежи и уже старшего поколения в нее вовлекаются. И мы надеемся, что ту возможность по сбору пластиковых бутылок, которую предоставила BAIKALSEA Company, покупатели и жители Иркутска используют и оценят», – поделилась руководитель Департамента по связям с общественностью ТС «Слата» - Яна Абалымова.

Фандомат принимает очищенные пластиковые бутылки от воды и напитков объемом до 2 литров. Чтобы сдать ПЭТ-бутылку, достаточно следовать инструкциям на электронном табло фандомата. За каждую сданную бутылку держателю ФрешКарты будут начисляться дополнительные баллы. Подробно с правилами работы фандомата можно ознакомиться на специальной странице.