Житель Братска перевел более 2 млн рублей мошенникам, которые представлялись банкирами

ГУ МВД России по иркутской области сообщило на официальном сайте, что накануне 57-летний житель Братска перевел более 2 млн рублей на счета мошенников, которые представлялись работниками банка.

Установлено, что мужчине накануне позвонил неизвестный, который назвался сотрудником банка и сообщил, будто мошенники пытаются оформить от имени братчанина кредит, но служба безопасности вовремя заметила это и якобы «заморозила» средства.

Собеседник убедил мужчину в том, что для сохранности денег и последующего аннулирования кредита необходимо экстренно перевести их на резервный «безопасный счет». Потерпевший выполнил все инструкции и только спустя время, обратившись в банк, узнал, что перечислил деньги на сторонний счет – после мужчина пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.