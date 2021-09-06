«Ты либо «на гребне», либо пропускаешь тренды». Сбер предложил InSales – новый цифровой сервис для бизнеса

В цифровую экосистему Сбера вовлечены уже более ста миллионов розничных клиентов и более 2,8 млн активных корпоративных клиентов. Им в помощь партнеры Сбера разработали более сотни сервисов, которые позволяют бесшовно, с минимальными потерями времени, в высоком качестве и за небольшие деньги решать массу задач – от доставки еды, до логистики, компьютерного зрения и т.д. Во время цифровой секции II Байкальского международного форума партнеров, организованного Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири, Сбер представил новый сервис – платформу InSales, которая позволит компаниям малого бизнеса сделать первые уверенные шаги в онлайн-торговле.

InSales: маркетплейс, соцсети и интернет-магазин

Российский рынок онлайн-торговли последние десять лет рос со скоростью 28% в год, говорят аналитики. За один только 2019 год через маркетплейсы было приобретено товаров на сумму более 100 млрд рублей. А 2020 год и ограничительные меры во время пандемии стали отправной точкой для стремительного роста этого канала продаж.

Кроме маркетплейсов малый бизнес активно осваивает и другие направления онлайн-торговли: создает собственные интернет-магазины, усиливает присутствие в соцсетях и мессенджерах. Однако только 3% компаний могут работать со своими клиентами по всем трем каналам сразу. Оценив масштабы проблемы, компания InSales в партнерстве со Сбером предложила решение – одноименную инновационную платформу для создания интернет-магазина и управления онлайн-торговлей.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением № 8586 Байкальский банк:

– Сегодня для 40% компаний малого и среднего бизнеса интернет является основным каналом продаж, еще 31% используют его для того, чтобы повысить узнаваемость своего бренда и лояльность клиентов. Через соцсети продается все, вплоть до железобетона и токарных станков. Но у этой медали есть вторая сторона: зачастую рентабельность интернет-продаж близка к нулю из-за нехватки IT-специалистов и сложности сопровождения канала. Подобные ситуации являются поводом для включения в нашу цифровую экосистему новых сервисов.

Андрей Юкин, руководитель клиентского сервиса InSales:

– Бизнесу, особенно малому, нужно всегда быть «на гребне волны»: ситуация на рынке онлайн-торговли меняется настолько быстро, что, выпав из рабочего процесса на пару недель, предприниматель рискует пропустить важный тренд. Поэтому мы разработали платформу, пользователь которой может самостоятельно и очень быстро создать интернет-магазин, не прибегая к помощи программистов и разработчиков. Кроме того, мы подготовили набор инструментов для продвижения – они помогут привлечь покупателей в ваш онлайн-магазин или посетителей, если у вас информационный сайт. На платформу InSales можно перевести и имеющийся сайт, если он «тормозит», «падает» или просто устарел, а доработки стоят слишком дорого.

Решения для бизнеса: реализовано уже 800 проектов

Цифровизация – основа развития экономики, поскольку она дает возможность бизнесу сэкономить до до 10-15% расходов только на основных бизнес-процессах, – говорит Юлия Кальвина. По ее словам, в Иркутской области цифровые сервисы широко востребованы: реализуются проекты с использованием биометрии, речевой аналитики, внедряются решения по документообороту, управлению бизнесом, теханализу данных.

Юлия Кальвина:

– У Сбера сегодня есть очень много цифровых сервисов, созданных именно для бизнеса. Корпоративные клиенты могут с их помощью искать кадры (Работа.ру), принимать платежи (Эвотор), внедрять биометрию и речевую аналититку (ЦРТ), проводить аутсорсинг бизнес-процессов (СберРешения), продвигать бизнес в нужной именно им аудитории (Сегменто).

Большой сегмент цифровых предложений Сбером разработан для организации маркетплейсов. Так, СберМегаМаркет сегодня – это 2,5 млн товаров, 10 млн уникальных посещений и более 1,8 млн покупателей. И бизнес Иркутской области может стать участником этой цифровой платформы.

Возможности еще одного цифрового сервис-партнера экосистемы Сбера – Strategy Partners – помогают бизнес-организациям начать свой путь в цифровизации: от оценки готовности компании к цифровой трансформации до выработки конкретного плана мероприятий в рамках цифрового перехода. Начать этот процесс со Сбером и его экосистемой – легко. 800 проектов мы уже реализовали.

«Умное» цифровое управление – для госсектора

Практичные и актуальные цифровые решения Сбера работают и для клиентов регионального госсектора. Они помогают анализировать данные (СберАналитика), находить и проверять партнеров и клиентов (СберКорус), предоставлять дистанционные медицинские услуги для персонала (СберЗдоровье). Несколько проектов с использованием цифровых сервисов Сбера сейчас обсуждаются с мэрией Иркутска, а один из них – транспортный – планируется к запуску.

Юлия Кальвина:

– Наша цифровая экосистема очень быстро реагирует на ситуацию и запрос времени. Например, сразу после введения требований законодательства об обязательной маркировке товаров был реализован сервис Маркировка. Распространение коронавируса потребовало удобных решений для ускорения процесса приема пациентов, и наши голосовые сервисы по распознаванию речи от V2Med стали реальными помощниками: записывая протоколы, такой голосовой помощник освобождает врачам до 50% времени. Одним из первых в Иркутской области к такому ресурсу-помощнику подключился Иркутский областной онкологический диспансер.

Важно, развивая технологии, развивать параллельно и компетенции сотрудников. Для этой задачи тоже есть подходящий инструмент – цифровые проекты Деловой среды или СберУниверситета. Масштаб их работы – 55 тысяч слушателей ежегодно, более 30 обучающих программ для клиентов. Конечно, есть и отдельные обучающие программы, направленные именно на развитие цифровых навыков персонала.

Решения – универсальные и отраслевые

Многие решения, представленные сегодня в экосистеме Сбера, могут быть полезны любой организации, не важно, к какому сектору экономики она относятся, большая это компания или маленькая, представляет госсектор или частный бизнес. Есть в экосистеме и большой набор удобных цифровых услуг, рассчитанных на 30 отраслей экономики. Они позволяют оценить финансовые и налоговые риски, подготовиться к участию в тендере, купить или продать бизнес, проверить заемщиков и многое другое.

Юлия Кальвина:

– Сбер всегда уделяет особое внимание развитию бизнеса в регионе, в том числе развитию малого бизнеса как основе экономики, ведь из любого малого предприятия может вырасти крупная корпорация. Есть примеры, когда именно при поддержке банка наши клиенты прошли такую трансформацию, в том числе – цифровую. Для многих из них Сбер был, есть и остается основным партнером как в развитии, так и в старте. Только в 2020 году свои первые счета в Байкальском банке открыли 21,4 тысячи клиентов. На цифровые решения есть спрос как среди бизнес-партнеров, с которыми мы сотрудничаем давно, так и среди новых клиентов, и банк активно работает над расширением таких предложений.

Байкальский международный форум партнеров – уникальное событие в мире экономики и бизнеса Иркутской области. В 2021 году БМФП проводится во второй раз при поддержке Правительства Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области, Администрации города Иркутска, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Целями проведения БМФП – 2021 является консолидация предпринимательского сообщества Иркутской области, регионов России и зарубежных стран в интересах развития и расширения международного и межрегионального сотрудничества, стимулирования международных инвестиций в региональную экономику, презентация экономического, инвестиционного и промышленного потенциала Приангарья.

Спонсорами и партнерами БМФП – 2021 выступили Байкальский банк ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ГК «Форус», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», крупнейшие предприятия и организации – члены палаты, представители СМИ.