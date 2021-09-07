«Платформа больших данных» – СП ВТБ и Ростелекома – представляет свой корпоративный бренд и фирменный стиль

«Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и Ростелекома, получила собственную айдентику.

СП двух корпораций создано в прошлом году. Компания разрабатывает инструменты для бизнеса на основе больших данных: сервисы персонализации, геопространственного анализа, рекламные платформы и многое другое и является основой data-экосистемы ВТБ. «Платформа» планирует к 2025 году стать одним из лидеров рынка в области сервисов на основе big data и занять более 10% целевого рынка в России, который по прогнозу аналитиков вырастет к этому году до 34 млрд рублей. Компания намерена достичь эту цель, в том числе за счёт объединения уникальных массивов обезличенных данных, технологий и компетенций.

В логотипе «Платформа» сделала акцент на ключевом для себя слове, написанном латиницей — Platforma. Использование латинских букв соответствует ведущим практикам брендированияв IT-сфере и позволяет сделать восприятие бренда максимально лёгким для разных аудиторий. Простота названия особенно важна для компании, потому что новый бренд станет сквозным. Он объединит в общую систему сервисы, разработанные «Платформой больших данных» для решения бизнес-задач в различных отраслях: Platforma рекламного программатика, Platforma обмена данных и такдалее.

«ВТБ постоянно работает над совершенствованием сервисов для клиентов и создаёт технологии для повышения эффективности бизнес-процессов с использованием больших данных. Big Data в современном мире — кровеносная система любого бизнеса, „Платформа“ является дата-хабомоткрытой партнерской экосистемы ВТБ. Это очень важно было подчеркнуть с помощью нового фирменного стиля. Он отражает открытость компании, выделяет её из привычного визуального ряда, В новом лого совмещены строгость b2b-бренда и динамичность лучших IT-образцов. Мы уверены, что эта визуальная коммуникация станет неотъемлемой и наиболее запоминающейся частью ландшафта диджитал-рынка», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ, глава совета директоров «Платформы больших данных» Вадим Кулик.

«Ростелеком успешно обеспечивает клиентовплатформенными решениями в различных областяхуже не первый год, и создание совместного предприятия с ВТБ по развитию продуктов на основе больших данных позволило компании расширить портфолио и вывести на рынок новыепередовые технологические инструменты. „Платформа“ становится основным хабом для дата-ориентированной экосистемы продуктов Ростелекома, и появление брендинга в современном и ярком стиле стало органическим развитиемпроекта и будет способствовать достижению целей СП», — сказал Александр Айвазов, вице-президент по развитию бизнеса Ростелекома.

«Большие данные у многих ассоциируются с чем-то тяжёлым и непонятным. Мы хотели сделать бренд максимально лёгким для восприятия и при этом отразить его технологичность. Вместе с этим мы делаем зонтичный бренд, который должен стать в глазах рынка и партнёров своеобразным знаком качества для различных сервисов», — комментирует Алексей Каштанов, генеральный директор «Платформы больших данных».

Разработкой логотипа и фирменного стиля «Платформы» занималась команда агентства SKAM.

В визуальном стиле SKAM отразило, с одной стороны, динамичность совершенно нового IT-бренда, с другой, использовало элементы, подчеркивающие устойчивость. Этого удалось добиться, в том числе за счёт комбинации цветов: тёмно-синий Inky Blue отсылает к корпоративным цветам ВТБ и означает масштабность, стабильность и уверенность, яркий Electric Orange — Ростелекома, символизируя взгляд в будущее, развитие и инновационные технологии.

Одним из главных элементов логотипа стал оранжевый штрих, который одновременно являетсяпиктограммой, обозначающей платформу, и символизирует стабильность. Кроме этого заглавная буква P в лого сделана из строчной, что символизирует рост бизнеса с помощью сервисов Platforma.

Креативные директора SKAM, Алексей Маслов и Вячеслав Кутеев отмечают, что одним из ключевых факторов восприятия бренда является его название, которое должно быть понятным и легко произносимым. Команда агентства разработала нейминг, который может быть абсолютно органично использован для многогранных технологических направлений компании-таких как геопространственный анализ, рекламный прагматик, лидогенерация и многие другие.

«Платформа больших данных» (ПБД) – совместное предприятие ВТБ и Ростелекома. Создано в 2020 году. Компания разрабатывает инструменты для бизнеса на основе big data: сервисы персонализации, геопространственногоанализа, планирования продаж, рекламные платформы, а также развивает ИТ-инфраструктуру. «Платформа больших данных» планирует в течение трёх лет занять лидирующие позиции на рынке больших данных в России.