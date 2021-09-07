ПСБ запустил акцию для участников ВЭД

ПСБ запустил акцию "Импортируй с нами", где все комиссии за ведение внешнеэкономической деятельности уже включают НДС, что упрощает контроль за расходами и делает процесс более прозрачным. Предложением, которое распространяется на операции в долларах США, евро и китайских юанях, могут воспользоваться клиенты, обладающие статусом участника ВЭД и налогового резидента Российской Федерации.

В течение трех месяцев с момента подключения комиссия за переводы в иностранной валюте на счета в других банках составляет 20 евро или 20 долларов. Комиссия ПСБ за выполнение функции агента валютного контроля по операциям резидентов рассчитывается в размере 0,1% от суммы операции, но при этом фиксирована в диапазоне не менее 300 рублей и не более 15 000 рублей. Покупка и продажа иностранной валюты осуществляется дистанционно по рыночному курсу с комиссией от 5 до 20 копеек, в зависимости от суммы операции.

Услуга бесплатно подключается как новым клиентам банка, так и действующим, и им становятся доступны автоматические уведомления по электронной почте и смс обо всех событиях валютного контроля: от статуса платежей и документов до контроля сроков их предоставления.