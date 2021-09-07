ПСБ начал зачисление президентских выплат пенсионерам и военнослужащим. Все выплаты проходят в автоматическом режиме на зарплатные и пенсионные карты клиентов.
Единовременные денежные выплаты производятся отдельным категориям граждан России в соответствии с указами президента РФ:
- в размере 10 тыс. рублей всем российским гражданам, являющимся пенсионерами по состоянию на 31 августа 2021 г. и постоянно проживающими на территории России (в соответствии с указом президента РФ от 24 августа 2021 г. № 486 «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию»);
- в размере 15 тыс. рублей военнослужащим-контрактникам, а также курсантам военных учебных заведений (в соответствии с указом президента РФ от 30 августа 2021 г. № 502 «О единовременной денежной выплате отдельным категориям военнослужащих»);
- в размере 15 тыс. рублей сотрудникам ряда правоохранительных органов, федеральной противопожарной службы, таможни, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии и имеющим спецзвания полиции; лицам начальствующего состава ГФС (в соответствии с указом президента РФ от 30 августа 2021 г. № 503 «О единовременной денежной выплате лицам, проходящим службу в некоторых федеральных государственных органах»).