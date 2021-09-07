ПСБ начал зачисление президентских выплат пенсионерам и военнослужащим. Все выплаты проходят в автоматическом режиме на зарплатные и пенсионные карты клиентов.

Единовременные денежные выплаты производятся отдельным категориям граждан России в соответствии с указами президента РФ: