РУСАЛ и «Москабельмет» сертифицировали кабель из алюминиевого сплава для зданий и жилых домов

Производитель алюминия, и ГК «Москабельмет», один из лидеров российского рынка кабельно-проводниковой продукции, успешно сертифицировали кабель с жилами из алюминиевого сплава на огнестойкость, рассказали SIA.RU в компании.

Кабель марки АсППГнг(А)-FRHF создавался как аналог существующих кабелей ППГнг(A)-HF и ППГнг(A)-FRHF, в которых используется медь в качестве проводника. Они применяются при строительстве бизнес-центров, высотных домов, различных торговых центров, и, по оценкам экспертов, объем рынка составляет порядка 3 – 6 тыс. тонн в год.

С каждым годом эта цифра только растет. С учетом успешно пройденных испытаний появилась возможность предложить рынку вместо кабелей из традиционных материалов инновационный и безопасный аналог из алюминиевого сплава, который при тех же качественных характеристиках и эффективности более экономичен.

Сертификационные испытания кабеля АсППГнг(А)-FRHF на соответствие требованиям ГОСТ 31996 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66,1 и 3 кВ. Общие технические условия» и ГОСТ 31565 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» были завершены в августе. Помимо испытаний на огнестойкость, кабель был проверен на стойкость к внешним воздействующим факторам (навивание, воздействие повышенной и пониженной температуры, повышенной влажности и пр.), пожарную безопасность (нераспространение горения кабелей при групповой прокладке, определение дымообразования кабеля), были оценены физико-механические параметры (прочность при разрыве до и после старения, относительное удлинение, продавливание, скрутка и пр.), электрические параметры (электрическое сопротивление изоляции и токопроводящей жилы, стойкость к напряжению и пр.).

В итоге, кабель АсППГнг(А)-FRHF успешно прошел испытания. Высокие результаты были получены в части меньшего снижения светопроницаемости и нераспространения горения при групповой прокладке кабеля. Опытные образцы испытывались по методу согласно ГОСТ IEC 60331-21 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени» – то есть при температуре 750°С, с постоянным контролем параметров и времени воздействия.

«При сохранении положительных тенденций на строительном рынке, будет расти и спрос на кабельно-проводниковую продукцию. Благодаря появлению новых видов продукции и кооперации российских производителей у компаний, которые заинтересованы в повышении эффективности и конкурентоспособности, теперь есть выбор. Уверены, что кабели из алюминиевых сплавов, которые уже много лет применяются во всем мире, в среднесрочной перспективе займут свою нишу и на рынке России и СНГ», – отметил заместитель генерального директора РУСАЛа по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин.

«Мы проделали большую работу, которая не только приближает российский рынок кабельно-проводниковой продукции к мировым стандартам, но и позволит увеличить конкуренцию в строительной отрасли. Это важное условие прогресса и стимул для производителей и потребителей и далее инвестировать в НИОКР, в создание и внедрение на нашем рынке современных, эффективных, безопасных продуктов», – отметил генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.

В 2021 году благодаря ценовой политике РУСАЛа и заключению с поставщиками долгосрочных контрактов с фиксированной премией за переработку на внутреннем рынке стала активнее внедряться отечественная высокотехнологичная алюминиевая продукция, ранее не производимая в стране и импортируемая из-за границы: трубы, опоры освещения, шумозащитные экраны, вертолетные площадки многое другое.