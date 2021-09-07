В ЖК «Сибиряков» запустили программу беспроцентной рассрочки на покупку квартиры

«Сибиряков» строится в районе плотины ГЭС в Октябрьском районе и позиционируется как жилой комплекс бизнес-класса в силу особенных планировок квартир, масштабного озеленения территории и инфраструктурных решений. Программа рассрочки рассчитана на людей, которые не привыкли прибегать к ипотеке.

ЖК "Сибиряков. Из архива компании

– Нередко бывают случаи, когда для покупки квартиры не хватает сравнительно небольшой суммы, а идти на компромисс и приобретать другую будущий дольщик не хочет, – пояснили в компании. – Есть и иная ситуация: основные поступления ожидаются в скором времени, однако есть риск, что квартира вырастет в цене или ее уже вовсе не будет.

По условиям программы, приобретение квартиры возможно с внесением лишь части стоимости. Оставшаяся стоимость оплачивается по согласованному с застройщиком графику. Срок рассрочки определяется индивидуально. Условия рассрочки без переплат действуют при заключении договора долевого участия в сентябре 2021 г.

Если основным средством расчета за новую квартиру выступают средства от продажи старой, то застройщик готов способствовать продаже имеющейся недвижимости. Средний срок продажи квартиры покупателя составляет один месяц. В этом случае также заключается договор долевого участия с рассрочкой платежа.

Ну, а при приобретении квартиры в ипотеку застройщик предоставляет программу рассрочки первоначального платежа. Это подходит для тех, кто ожидает поступлений в ближайшие 3 месяца (продажа недвижимости, вклад), но хотел бы зафиксировать стоимость и объект сегодня.

ЖК "Сибиряков. Из архива компании

Например, желаемая квартира стоит 5 млн руб, и первоначальный взнос, который одобрил вам банк составил не 10%, как вы планировали, а 30%. Вы планируете, что сможете собрать всю сумму за 3 месяца, но есть риск, что квартиры уже не будет. Застройщик готов дать эксклюзивные условия приобретения и согласовать их персонально для клиента с банком. Это значит, что вы покупаете нужную квартиру по действующей на сегодня цене и только потом спокойно собираете первоначальный взнос в согласованные с застройщиком сроки.

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