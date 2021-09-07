Новые правила ввоза хладагентов в Россию угрожают дефицитом холодильников и кондиционеров

В Минпромторге рисков для производства не видят, сообщает РБК.

Ввоз хладагентов, которые используются при производстве и обслуживании холодильников, кондиционеров и другого подобного оборудования, в Россию усложнился, уведомила министра экономического развития Максима Решетникова в своем письме Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; среди членов – Electrolux, DeLonghi, Miele, Gorenje, Ariston).

Авторы письма указывают, что с июля 2021 года для части импортеров стал невозможен ввоз хладагентов и техники, которая их содержит: фактически на импорт была установлена квота, хотя законодательно это никак не закреплено. РАТЭК попросила Решетникова указать Минприроды, подконтрольный которому Росприроднадзор выдает разрешения на импорт, «на недопустимость введения ограничения на ввоз» хладагентов, поскольку на это нет «легитимных правовых актов».

Минэкономразвития получило обращение РАТЭК, но, как уточнила пресс-служба министерства, эта тема находится в компетенции Минпромторга, в которое и было перенаправлено письмо. В Минпромторге пояснили, что министерство выдает лицензии импортерам на основании разрешения, выдаваемого Росприроднадзором, поэтому вопросы формирования и контроля исполнения квот находятся в компетенции Минприроды и Росприроднадзора. «На данный момент риски для производств, использующих хладагенты, отсутствуют», — заверил представитель Минпроторга. Пресс-служба Минприроды, в свою очередь, сообщила, что министерство получило письмо РАТЭК и прорабатывает этот вопрос.