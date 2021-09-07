За прошедшие сутки коронавирусом заболели 372 жителя Иркутской области

Общее число больных с начала пандемии перешло отметку в 100 тысяч человек.

Смертность постепенно снижается – за сутки скончались от новой инфекции 15 человек.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, за последние сутки выздоровели 796 людей. В больницах области остается 13 тысяч человек.

В правительстве области заявляют о конце третьей волны пандемии в регионе, эксперты уже предсказали наступление четвертой.