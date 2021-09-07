Движение ограничат по улицам 4-ая Советская и Карла Либкнехта в Иркутске

Места проведения ремонтных работ нанесены на Яндекс-карты в режиме «пробки», сообщили SIA.RU в пресс-службе Байкальской энергетической компании.

Проезд частично заблокируют в районе дома Партизанская №111 по улице 4-ая Советская с 08:00 7 сентября до 17:00 17 сентября по правой полосе улицы 4-ая Советская – от улицы Партизанская до улицы Александра Невского.

Также движение ограничат в районе дома №152 по улице Карла Либкнехта с 13:00 6 сентября до 17:00 16 сентября по правой полосе улицы Карла Либкнехта – от улицы Трилиссера до улицы Пискунова.