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Девятибалльные пробки сковали Иркутск 7 сентября

Согласно данным сервиса Яндекс Карты, движение затруднено по Цесовской Набережной и улицам 4-я Советская, Трилиссера, Верхняя Набережная, Восточный Промузел.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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