Группа ВТБ подписала первую дальневосточную концессию в отношении социальной инфраструктуры

В рамках Восточного экономического форума Группа ВТБ в лице ВТБ Инфраструктурный Холдинг и правительство Магаданской области подписали соглашение о первой дальневосточной концессии в отношении объектов медицинской инфраструктуры. Подписи под документом поставили представитель Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области Денис Морозов и генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов.

В перечень запланированных к строительству медицинских объектов в Магадане вошли хирургический корпус, новое здание инфекционной больницы, две городские поликлиники и детская централизованная поликлиника с консультативно-диагностическим центром.

В зависимости от масштабов федеральной поддержки участие группы ВТБ в проекте может составить до 30 млрд руб.

В рамках концессии инвестор принимает на себя обязательства по проектированию, финансированию, строительству и технической эксплуатации объектов концессии. Ожидается, что Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ предоставит региону из федерального бюджета субсидии.

Генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов сказал: «Это уникальный для региона проект, когда частный инвестор — группа ВТБ — создает целый комплекс различных объектов социальной инфраструктуры. У нас накоплен значительный опыт и экспертиза в проектах государственно-частного партнерства, и лучшие практики безусловно будут применены в первой дальневосточной концессии, которую мы реализуем для жителей Магаданской области».