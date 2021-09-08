Банк ВТБ заработал за август 25 млрд рублей чистой прибыли

Сегодня Банк ВТБ (ПАО) (далее — Банк) публикует основные финансовые результаты по РСБУ за август и восемь месяцев 2021 года.

Михаил Коваленко, Старший вице-президент, Руководитель департамента учета и отчетности, отметил:

«Банк ВТБ сохраняет уверенные темпы роста бизнеса и продолжает демонстрировать высокий уровень прибыльности. Заработав в августе 25 млрд рублей чистой прибыли и 179 млрд рублей по итогам 8 месяцев 2021 года, Банк пришел к рекордному показателю прибыли.

Банком осуществляется активное финансирование заемщиков в таких секторах экономики как строительство, инфраструктурное и проектное финансирование, а также развитие технологий. Уверенную динамику демонстрирует розничный бизнес.

Устойчивую рентабельность бизнеса обеспечили существенный рост ключевых банковских доходов, нормализация качества активов и контроль над расходами».

Доходы и прибыль

По итогам 8 месяцев 2021 года Банк продемонстрировал существенный рост прибыльности. Чистая прибыль за восемь месяцев текущего года составила 179,4 млрд рублей, в том числе в августе 25,1 млрд рублей, увеличившись в 3,4 раза и в 93 раза соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Чистые процентные доходы составили 389,9 млрд рублей и 55,0 млрд рублей за восемь месяцев и август 2021 года соответственно, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 27,8% и 38,2%. Ключевым фактором роста чистого процентного дохода стал выросший объем процентных активов — кредитного портфеля и долговых ценных бумаг Российской Федерации. За восемь месяцев текущего года доход от долговых ценных бумаг Российской Федерации составил 49,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом в 3,8 раза.

Чистые комиссионные доходы продолжили расти опережающими темпами, составив 104,0 млрд рублей и 11,9 млрд рублей за восемь месяцев и август 2021 года, увеличившись на 30,8% и 10,2% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года соответственно. Активная динамика роста чистых комиссионных доходов объясняется стабильно увеличивающимся объемом комиссий за распространение страховых продуктов и комиссий брокерского бизнеса.

В связи с предложением новых пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, таких как «Самое важное», «На старте», отличающихся простотой, удобством и возможностью экономии, увеличилось число новых пользователей, и как следствие доходы от предоставленных услуг выросли на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы от расчетно-кассового обслуживания юридических лиц увеличились на 31%, а физических лиц на 11% по сравнению с восемью месяцами 2020 года.

Расходы на создание резервов под обесценение составили 71,9 млрд рублей за восемь месяцев 2021 года и 1,2 млрд рублей за август 2021 года, снизившись на 54,1% и на 93,8% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года соответственно. Соотношение объема созданных резервов к суммарному кредитному портфелю по состоянию на 1 сентября составило 5,4% (5,5% на 1 августа и 5,3% на 1 января).

Расходы на содержание персонала и административные расходы составили 127,8 млрд рублей за восемь месяцев 2021 года, увеличившись на 6,2% год к году на фоне роста расходов на цифровую трансформацию. В августе 2021 года расходы на содержание персонала и административные расходы составили 15,7 млрд рублей, сократившись на 1,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Капитал и нормативы достаточности капитала

По состоянию на 1 сентября 2021 года общий регулятивный капитал Банка составил 1 831,6 млрд рублей, увеличившись на 1,0% за август и на 11,3% с начала года преимущественно за счет заработанной прибыли и привлечения субординированных облигаций.

За 8 месяцев в регулятивный капитал были включены выпущенные Банком субординированные облигации на сумму 147,7 млрд рублей.

В структуре общего капитала по состоянию на 1 сентября 2021 года основную часть составляет базовый капитал в размере 1 229,9 млрд рублей, а также основной капитал в размере 1 529,8 млрд рублей.

Базовый капитал с 1 августа по 1 сентября 2021 года увеличился на 3,3 млрд рублей или на 0,3%.

Основной капитал с 1 августа по 1 сентября 2021 года увеличился на 4,6 млрд рублей или на 0,3%.

Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 сентября 2021 года норматив Н1.0 (общий) составлял 11,74% (минимально допустимое значение — 8,0%), Н1.1 (базовый) — 7,87% (минимально допустимое значение — 4,5%), Н1.2 (основной) — 9,79% (минимально допустимое значение — 6,0%).

Активы, взвешенные с учетом риска (знаменатель норматива достаточности собственных средств (капитала) Н1.0) выросли на 0,7% за август 2021 года и на 6,9% с начала года, достигнув 15 605,3 млрд рублей по состоянию на 1 сентября 2021 года.

Значение норматива достаточности капитала Н1.0 за 8 месяцев увеличилось на 0,46 п.п. в основном за счет роста величины собственных средств (капитала) и перехода на расчет операционного риска согласно Положению Банка России № 744-П. Переход на новый расчет операционного риска c отчетности по состоянию на 1 апреля 2021 года позволил Банку улучшить норматив достаточности капитала на 0,4 п.п.

За август 2021 года значение норматива достаточности капитала Н1.0 увеличилось на 0,04 п.п. в основном за счет роста величины собственных средств (капитала).

Балансовые показатели

Совокупные активы Банка по состоянию на 1 сентября 2021 года составили 18,7 трлн рублей, увеличившись на 14,6% за восемь месяцев 2021 года и на 0,9% за август 2021 года.

Суммарный кредитный портфель составил 13,2 трлн рублей, увеличившись на 11,1% за восемь месяцев 2021 года и на 1,9% за август 2021 года. При этом кредиты физическим лицам выросли на 22,6% и 2,8% за восемь месяцев и за август 2021 года соответственно, достигнув 4,0 трлн рублей. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, составил 9,2 трлн рублей, увеличившись на 6,8% с начала года и на 1,5% за август 2021 года.

В соответствии со стратегией развития Банка ВТБ доля розничного бизнеса в совокупном кредитном портфеле Банка продолжает расти, увеличившись в августе до 30,4% по сравнению с 27,6% на начало года.

Увеличение кредитного портфеля физических лиц обусловлено ростом спроса на потребительские кредиты: выдачи за 8 месяцев составили 892 млрд рублей, что на 71% выше результата соответствующего периода прошлого года. Выдачи ипотеки составили почти 690 млрд рублей, прирост год к году составил 27%. Продажи автокредитов превысили 62 млрд рублей, прирост год к году — 41%.

Продажи кредитных продуктов физических лиц за 8 мес. 2021 г. выросли относительно аналогичного периода прошлого года почти в 1,5 раза.

Основными факторами роста спроса стали выгодные ставки по кредитным продуктам, специальные сезонные предложения ВТБ, а также развитие цифровых сервисов, которые значительно упрощают получение кредитов.

По состоянию на 1 сентября 2021 года прирост кредитного портфеля клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ с начала года составил 10,9%, при этом за август 2021 года прирост составил 2,4%.

Портфель ценных бумаг с начала года увеличился на 48,7% до 3,1 трлн рублей, в том числе на 4,4% за август 2021 года. Основным фактором роста вложений в ценные бумаги за 8 месяцев текущего года стали инвестиции Банка в долговые обязательства Российской Федерации (ОФЗ).

Средства клиентов по состоянию на 1 сентября 2021 года составили 16,2 трлн рублей, увеличившись за восемь месяцев и август 2021 года на 19,6% и 1,4% соответственно.

Средства клиентов — юридических лиц увеличились на 0,8% за август и на 27,1% с начала года, составив 10,8 трлн рублей. Средства клиентов — физических лиц увеличились на 2,8% за август и на 7,0% с начала года, составив 5,4 трлн рублей.

Структура клиентских привлечений остается стабильной: 66,6% составляют средства юридических лиц, 33,4% — средства физических лиц.

В 2021 году ВТБ значительно увеличил количество клиентов Среднего и малого бизнеса. С начала года прирост клиентской базы Среднего и малого бизнеса составил практически 20%, число клиентов превысило 750 тыс.

За счет расширения депозитной линейки прирост объема привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса на срочных и расчетных счетах за 8 месяцев 2021 года составил 11,9%, при этом только за август 3,9%.

Представленные выше неаудированные финансовые показатели Банка ВТБ (ПАО) представляют собой данные, сформированные на основании данных форм 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» и 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации», а также данных оперативной управленческой отчетности, в части корректировок для публикуемых форм. Расчет нормативов достаточности капитала произведен на основании оперативных данных. Данные финансовые показатели являются предварительными и могут быть дополнены и изменены в процессе подготовки публикуемой отчетности Банка ВТБ (ПАО). В результате таких дополнений и изменений окончательные значения могут отличаться от представленных здесь предварительных финансовых показателей.