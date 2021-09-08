Дальневосточный банк объявляет о начале ежегодной Акции «Настоящая удача», приуроченной ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Сотрудники предприятий данной отрасли получат шанс выиграть один из 116 призов, если воспользуются одним из наиболее востребованных кредитных продуктов банка: кредиты наличными без обеспечения и с обеспечением, ипотечное жилищное кредитование, кредиты в рамках Акции «Держи 5» по специальной ставке от 5 % годовых*, рефинансирование кредитов и ипотеки сторонних банков.

100 000 рублей достанутся главному победителю. Еще 5 участников Акции получат по 50 000 рублей и 10 участников — по 30 000 рублей. Сто человек станут обладателями эксклюзивной настольной экономической игры «Лидер отрасли».

Подайте документы на выбранный кредитный продукт с 23 августа 2021 года по 30 октября 2021 (включительно), получите кредит с 23 августа 2021 года по 30 ноября 2021 года (включительно) и воспользуйтесь своим шансом на приз!

Имена победителей будут известны не позднее 10 декабря 2021 года, а вручение призов состоится в период с 13 декабря 2021 по 15 февраля 2022 (включительно).

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* Ставка от 5 % годовых по кредитам наличными устанавливается в зависимости от срока и суммы кредита и при условии присоединения к программе коллективного добровольного страхования жизни / жизни и трудоспособности (далее Страхования). При отказе от страхования в период действия кредитного договора ставка увеличивается на 7 процентных пунктов. Сумма кредита от 30 тыс. до 3 млн. руб., срок от 12 до 84 мес. Общий срок проведения Акции с 23.08.2021 по 15.02.2022 (включительно).

С подробной информацией об Акции «Настоящая удача», ее организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также с условиями по кредитным программам, процентным ставкам и требованиям к заемщикам можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru или по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).Организатор Акции АО «Дальневосточный банк».

Участник Акции — физическое лицо, являющееся сотрудником предприятий нефтегазовой отрасли, их дочерних обществ и обществ с прямым, либо косвенным участием предприятий нефтегазовой отрасли, выполнившее Условия Акции.