Пенсионеры получат в ВТБ бесплатную страховку от мошенников

ВТБ оформит клиентам, которые получают пенсию на карту банка, бесплатную страховку текущих счетов и карт от действий мошенников. Полис защитит накопления старшего поколения, в том числе от хищения с применением методов социальной инженерии. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Бесплатная страховка карт и текущих счетов предусматривает защиту средств пенсионеров от наиболее актуальных рисков мошенничества – списания в результате перехода на фишинговые сайты, скимминга (хищения с помощью устройств, компрометирующих данные банковской карты), а также заражения гаджетов клиента вредноносным программным обеспечением. Полис покрывает в том числе кражу денег с карты с использованием ПИН-кода или поддельных документов и хищение полученных в банкомате наличных. В число страховых случаев входит выманивание денег у клиентов с помощью телефонного мошенничества и других приемов социальной инженерии.

Страховка от мошенничества будет оформлена всем клиентам, получающим пенсионные начисления на карту ВТБ. Тем, чья пенсия уже зачисляется на карту банка, страховая программа подключится в течение сентября. Новым клиентам или тем, кто ранее не получал пенсию в ВТБ, полис будет активирован после поступления первой пенсии на карту. Максимальная сумма возмещения составляет 100 тыс. рублей. При этом банк берет на себя все переговоры со страховой компанией при наступлении страхового случая.

«Уровень мошеннической активности постоянно растет, и, к сожалению, все чаще она касается клиентов старшего поколения. Мы уделяем повышенное внимание заботе о пенсионерах, в том числе – в рамках их финансовой защиты. Поэтому сегодня ВТБ открывает отдельную страховую программу – для пенсионеров она будет полностью бесплатной и обеспечит их дополнительную финансовую безопасность. Это уже не первый страховой продукт, который мы реализуем для защиты клиентов – в июне нашим пользователям стала доступна страховка карт и текущих счетов. На данный момент ее подключили свыше 10 тыс. человек, часть из которых столкнулась с фишингом и телефонным мошенничеством. В дальнейшем мы планируем расширять число подобных сервисов для обеспечения 100%-ной безопасности средств клиентов ВТБ», – комментирует Анатолий Печатников.

При получении пенсии на карты ВТБ клиентам будет также начисляться повышенный процент на остаток по текущему счету до 7,5% годовых и дополнительный кешбэк в самых востребованных категориях покупок. Также старшему поколению доступен специальный вклад с высокой доходностью до 6,25% годовых.

Кроме того, клиенты банка, которые с 1 сентября по 31 октября переведут зачисление пенсии на карту ВТБ, получат от банка 2 000 рублей на счет.