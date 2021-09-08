При участии Примсоцбанка в Большом Камне прошла ярмарка «Долголетие по-приморски»

При участии Примсоцбанка 26 августа в Большом Камне прошла ярмарка «Долголетие по-приморски». В этот день в сквере «Якорь» собрались представители городской администрации, Законодательного собрания и Гордумы.

Для пожилых людей здесь развернулась концертная программа, выставка-продажа хендмейд-игрушек и украшений, а также работали мастер-классы по рукоделию.

Как признаются организаторы, цель проекта – показать, что после 60 лет жизнь не заканчивается, а начинается её новый этап, когда можно попробовать реализовать себя в тех областях, с которыми раньше не соприкасался.

Представители Примсоцбанка в рамках мероприятия раздавали всем пришедшим буклеты с информацией о социальной карте «Приморец».



– Мы всегда с удовольствием участвуем во всех городских мероприятиях – забегах, ярмарках, праздниках. Для банка это отличная возможность не только выразить неравнодушное отношение к жителям Большого Камня, но и заявить о себе, - прокомментировала Наталья Дюкова, начальник дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Для справки: ярмарки «Долголетие по-приморски» прошли с в июле и августе по городам Приморья. Здесь представителям старшего поколения рассказывали о том, какие кружки и секции работают рядом с ними.



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