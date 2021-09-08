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Реалист Банк повысил ставки по вкладу «Растущий доход»

Реалист Банк сообщил о повышении с 06.09.21 ставок по вкладу «Растущий доход». Максимальная ставка теперь составляет 7.3% годовых. При этом условия вклада не меняются.

Кроме того, банк c 7 по 30 сентября проводит акцию «Осенний бонус».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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