Все лесные пожары ликвидированы в Иркутской области

Их общая площадь составляла 6119 га, сообщили SIA.RU в администрации области.

В тушении этих очагов в среду было задействовано 102 человека (40 пожарных-десантников, 62 работника лесопожарных станций и арендаторов лесных участков) и две единицы наземной техники. Новых возгораний в лесном фонде в Иркутской области не зарегистрировано.

С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 587 лесных пожаров. Это на 330 случаев меньше, чем на эту дату в прошлом году. 62,7% всех пожаров было ликвидировано в течение первых и вторых суток после обнаружения.

– Несмотря на то, что сейчас на территории региона ликвидированы все лесные пожары, группировку сил и средств лесопожарных формирований уменьшать пока не планируем, – подчеркнул министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.