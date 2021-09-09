Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что благоустройство общественных пространств в селе Оса обошлось в 21,5 млн рублей – именно эта сумма была потрачена за 4 года.

«Оса участвует в программе благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с 2018 года. Тогда на общественных слушаниях жители утвердили два проекта благоустройства: вдоль улицы Свердлова и на территории, прилегающей к улице Чапаева. Их реализацию проводили поэтапно. В общей сложности на эти проекты за четыре года направили 21 млн 484 тысячи рублей», – говорится в сообщении.

Вдоль улицы Свердлова обустроили пешеходные дорожки общей протяженность 1200 метров, установили скамейки и урны, сделали автомобильную парковку и зону рекреации.

В 2022-м планируем приступить к обустройству в Осе Парка Победы, проект уже готов.