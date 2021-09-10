Назван топ-15 российских регионов по числу долларовых миллионеров

Аналитики оценили, сколько долларовых миллионеров проживает в России. Всего их около 300 тысяч, сообщает РБК со ссылкой на данные банка Credit Suisse и подсчёты экспертов из «Сколково». Из сибирских регионов в топ-15 попали только Красноярский край и Новосибирская область.

Авторы исследования отметили, что представленное распределение не может быть полностью точным, поскольку рассчитано исходя из косвенного признака – количества стоящих на учёте в регионе люксовых автомобилей и жилья премиум-класса.

Абсолютные лидеры по числу миллионеров – Москва и Подмосковье. Там проживает 104,5 тысяч миллионеров. Это 35% от общего их общего количества в нашей стране. Далее следует Санкт-Петербург (28 тыс.). Тройку лидеров замыкает Краснодарский край (12 тыс.).

На 4-м месте – Ростовская область (6 тыс.), на 5-м – Татария (5,5 тыс.), на 6-м – Свердловская область (5,2 тыс.), на 7-м – Самарская область (4,4 тыс.), на 8-м – Нижегородская область (3,9 тыс.), на 9-м – Ставропольский край (3,6 тыс.), на 10-м – Челябинская область (3,5 тыс.).

С 10 по 15 место в рейтинге занимают Красноярский край (3,3 тыс.), Башкортостан (3 тыс.), Новосибирская область (2,9 тыс.), Воронежская область (2,5 тыс.), ХМАО (2,4 тыс.).