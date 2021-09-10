Страусы и виноград: в Иркутской области подвели итоги первой сельхозпереписи

Проведенная в августе первая сельскохозяйственная микроперепись показала, что в Иркутской области можно содержать страусов и выращивать виноград, что породы кур бывают не только мясными или яйценоскими, но и декоративными, как, например, «Павловская золотая» или «Шелковая китайская».

Как сообщает Иркутскстат, в регионе в переписи приняли участие 154 сельхозорганизации, 2215 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 185,9 тыс. личных хозяйств в сельской местности, 1057 садоводческих товариществ.

В Приангарье работали 438 переписчиков и 66 инструкторов полевого уровня. Вместо привычных бумажных бланков каждый переписчик был снабжен планшетом со специальным программным обеспечением.

В настоящее время идет проверка и контроль полученных данных. Первые предварительные итоги будут получены в конце 2021 года, а подробные сведения, по категориям хозяйств и в муниципальном разрезе – в 4 квартале следующего года.

Итоги микропереписи необходимы для оценки состояния агропромышленного комплекса в целом по стране, каждому региону и муниципалитету, а также для корректировки дальнейшей стратегии развития сельского хозяйства, разработки актуальных программ поддержки села, крупных, средних и малых аграрных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств.