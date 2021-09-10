Как избежать рисков при покупке недвижимости у супругов

Управление Росреестра по Иркутской области напоминает об особенностях сделок с недвижимостью, которая является совместной собственностью супругов.

В соответствии с действующим законодательством совместная (супружеская) собственность на недвижимое имущество возникает без обязательного внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи об этом. Это вытекает из положений пункта 1 статьи 256 Гражданского кодекса РФ и статьи 34 Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ): имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

Имущество признается совместной собственностью супругов независимо от того, на чье имя из них оно приобретено, то есть сведения в ЕГРН могут не содержать информации об общей совместной собственности. Таким образом, факт внесения в реестр недвижимости записи о праве собственности одного из супругов не отменяет законного режима имущества, и оба супруга являются его собственниками в силу закона.

При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Согласие супруга на совершение сделки требуется, если недвижимое имущество нажито в браке. К сделкам с такой недвижимостью, при заключении которых требуется согласие супруга, относятся все совершаемые сделки (продажа, дарение, аренда, залог и прочее).

На сегодняшний день, в соответствии с действующим законодательством, Росреестр не вправе истребовать предоставления нотариального согласия супруга для проведения государственной регистрации перехода права собственности к новому собственнику и не уполномочен выяснять вопрос о наличии или отсутствии такого согласия. То есть даже при отсутствии такого согласия государственная регистрация будет проведена без приостановления и предварительного уведомления сторон сделки. Такая сделка будет считаться оспоримой. Но заявители в целях защиты своих прав и интересов вправе самостоятельно предоставить нотариальное согласие супруга на государственную регистрацию.

С целью минимизации рисков приобретения объекта недвижимости по сделке, которая впоследствии может быть оспорена в судебном порядке, Управление Росреестра по Иркутской области рекомендует покупателю истребовать у продавца нотариально удостоверенное согласие его супруга на отчуждение недвижимости или заявление о том, что отчуждаемый объект недвижимости приобретался продавцом не в браке.

Если супруг, сведения о правах которого отсутствуют в ЕГРН, опасается, что совместное имущество будет продано без его согласия, то он может самостоятельно предпринять меры по сохранению за собой права на имущество. Для этого следует подать заявление о регистрации права общей совместной собственности в ЕГРН или позаботиться о своевременном разделе имущества.