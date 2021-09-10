Эксперты удивлены нелепостью слухов о подорожании ОСАГО из-за отвязки ТО

Эксперты рынка автострахования удивлены циркулирующими в медиапространстве слухами о подорожании страховых полисов, после окончательной развязки взаимозависимости между техосмотром и ОСАГО. 22 августа вступил в силу законопроект, согласно которому водители официально могут приобретать полисы «автогражданки» без предоставления диагностической карты, подтверждающей прохождение ТО их автомобилем.

Автоэксперт Игорь Моржаретто уверен, что данный шаг принесет пользу рынку ОСАГО, функционирование которого могло пострадать из-за угрозы коллапса на рынке ТО. Эксперт не видит прямой связи между техническим состоянием автомобиля и его аварийностью. Статистика страховых компаний и ГИБДД говорит о том, что число аварий по причине неисправности автомобиля составляет незначительную долю ДТП - примерно 1/10 всех случаев. Эта цифра может быть преувеличена, поскольку независимая техническая экспертиза, которая доказала бы наличие прямой корреляции, является достаточно дорогой и назначается решением суда, что происходит далеко не в каждом случае.

«Раньше многие водители были вынуждены игнорировать необходимость прохождения ТО перед заключением договоров ОСАГО и просто покупали диагностические карты, поскольку законодатели закрутили гайки техосмотра так, что пройти процедуру было практически нереально. Развязка техосмотра и ОСАГО упростит процедуру оформления страховых договоров для автомобилистов, но точно не повлияет на цену полисов, ведь сегодня при определении индивидуального размера страховой премии для водителя и так учитывается текущий уровень аварийности. Слухи о подорожании ОСАГО не имеют абсолютно никакой реальной подоплеки», - отметил Игорь Моржаретто.

Координатор движения «Общество Синих Ведёрок» и руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов также видит лишь плюсы в развязке ОСАГО и ТО, ведь даже при условии честного прохождения процедуры техосмотра, нет гарантий что автомобиль останется исправным в течение всего периода действия диагностической карты. Успешно пройденная процедура говорит лишь об удовлетворительном состоянии машины на момент осмотра сотрудником станции.

«Опыт привязки ОСАГО к техосмотру напоминает мне ситуацию из романа «Золотой теленок», когда пиво разливали только членам профсоюза. Так, ОСАГО продавалась пока только тем, кто каким-то образом получил диагностическую карту. Все это будто возвращает меня в прошлые периоды застоя общественной жизни. Отвязка техосмотра подарит рынку ОСАГО возможность свободно функционировать и продолжать развиваться в клиентоориентированном режиме без лишних административных барьеров и давления», – подчеркнул Пётр Шкуматов.