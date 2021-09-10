«Вакцины от коронавируса достаточно»: в Иркутской области создан запас в 200 тысяч доз

Запас вакцины от коронавируса в Приангарье составляет 200 тыс. доз. Накануне в учреждения здравоохранения региона распределили более 17 тыс доз препарата для вакцинации. Сейчас в регионе привито 25% населения, цель - 80%, сообщила первый замминистра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова.

– Вакцины у нас достаточно. Она имеется во всех лечебных учреждениях. Мы работаем над тем, чтобы каждый желающий мог провакцинироваться. Но хочу подчеркнуть, что вакцина – это не таблетка от коронавируса. Вакцина – это средство для того, чтобы не допустить мутации этого вируса, чтобы человек переносил инфекцию в более легкой форме. Цель у нас амбициозная, она задана Правительством Российской Федерации. Нам нужно добиться, чтобы наш комплексный иммунитет, то есть вакцинированные и переболевшие люди, составлял 80% населения – это 1 миллион 437 тысяч человек, – сообщила Анна Данилова.

При этом сейчас привито только 25% населения региона. По данным на 9 сентября в Иркутской области привито первым компонентом вакцины 612208 человек (25,7% населения области), двумя компонентами – 530394 человек.

Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Сегодня в медучреждениях Приангарья развёрнуто 2607 коечных мест для пациентов с коронавирусом, в пик подъёма заболеваемости их было 6780.