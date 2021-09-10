Новости

378 случаев коронавируса зафиксировано в Иркутской области за сутки

Читайте также:

«Вакцины от коронавируса достаточно»: в Иркутской области создан запас в 200 тысяч доз
10 сентября 2021
Байден объявил о расширении кампании по вакцинации от коронавируса
10 сентября 2021

Число новых случаев не снижается и стабильно держится на уровне 350-400 человек в сутки уже больше двух месяцев. Общее число больных с начала пандемии превысило 101,9 тысяч человек, такие данные опубликовал  региональный оперштаб 10 сентября.

За минувшие сутки зафиксировано 14 летальных случаев от коронавируса, еще 1 человек скончался от сопутствующих заболеваний. Выздоровело 640 человек. На амбулаторном лечении находится 10 827 человек, в больницы госпитализировано 1 766 человек.

Замминистра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова сообщила, что сейчас в регионе привито 25% населения, для создания коллективного иммунитета необходимо привить 80%.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4224)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании