378 случаев коронавируса зафиксировано в Иркутской области за сутки

Число новых случаев не снижается и стабильно держится на уровне 350-400 человек в сутки уже больше двух месяцев. Общее число больных с начала пандемии превысило 101,9 тысяч человек, такие данные опубликовал региональный оперштаб 10 сентября.

За минувшие сутки зафиксировано 14 летальных случаев от коронавируса, еще 1 человек скончался от сопутствующих заболеваний. Выздоровело 640 человек. На амбулаторном лечении находится 10 827 человек, в больницы госпитализировано 1 766 человек.

Замминистра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова сообщила, что сейчас в регионе привито 25% населения, для создания коллективного иммунитета необходимо привить 80%.