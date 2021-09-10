АТБ: «Семейная» программа лояльности по «Универсальной карте» теперь с кэшбэком 10%

С 6 сентября 2021 года банк улучшил условия программы лояльности на основе пожеланий клиентов. Теперь при оформлении «Универсальной карты» помимо гарантированного кэшбэка, клиенты смогут получить повышенный кэшбэк 10% в бонусных операциях при совершении покупок по карте «Универсальная» на сумму от 20 000 руб. в месяц. При этом не нужно выбирать «Любимую категорию», ведь теперь в неё сразу входит максимальный набор из 20 любимых «семейных»: одежда и обувь для всей семьи, товары для дома, рестораны/кафе, мебель и аксессуары, спортивные товары, салоны красоты и здоровья. Подробный список операций по ссылке.

Максимальный размер кэшбэка также увеличен и теперь составляет 4 000 руб.

Вы можете извлечь максимальную выгоду, если оформите к своему счету бесплатные дополнительные карты на супруга(у), ребенка или любого другого родственника, количество карт не ограничено. Совершая покупки всей семьей, кэшбек будет копиться быстрее!

«Универсальная карта» дает возможность всем членам семьи накопить за год до 48 000 руб. кэшбэка «живыми деньгами», и также поможет обучить ребенка основам финансовой грамотности. Контролировать семейные расходы удобно в нашем новом мобильном приложении АТБ Мобайл New.

Также процентная ставка по «Универсальной карте» стала еще ниже, минимальная всего от 10 % годовых. Даже если вы не успеваете погасить задолженность до окончания 120 дневного беспроцентного периода, плата по кредиту будет минимальна, благодаря сниженной процентной ставке.

Напомним, что «Универсальная карта» от АТБ - это одновременное сочетание самых востребованных опций в одном продукте:

льготный период - до 120 дней на снятие наличных и оплату покупок;

выгодная программа лояльности с кэшбэком до 4 т.р. «живыми» деньгами;

кредитный лимит по карте до 1 000 000 рублей;

отсутствие комиссий за обслуживание на весь срок использования;

бесплатное снятие кредитного лимита в размере 30 т.р. ежемесячно.

возможность в течении первых 5 дней с момента оформления снять всю сумму кредитных средств абсолютно бесплатно и погасить иные кредиты/кредитные карты.

Все об «Универсальной карте» - здесь.

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