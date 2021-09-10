АТБ открыл резиденту свободного порта Владивосток льготную кредитную линию для строительства завода метизов

Кредитную линию компании «Примстроитель» открыл Азиатско-Тихоокеанский Банк по программе льготного заемного финансирования реализации проектов резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития в рамках постановления Правительства РФ № 1818. Программа, реализуемая Минвостокразвития России совместно с единым институтом развития – Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, предусматривает субсидирование части процентной ставки из федерального бюджета банкам-участникам.

«Кредитная линия открыта на реализацию проекта по строительству в Приморском крае завода по производству метизной продукции, в частности саморезов различного назначения. Это будет первое на Дальнем Востоке подобное предприятие, других производителей крепежных материалов в регионе сейчас нет. Его запуск в 2023 году позволит местным строительным компаниям закупать отечественную продукцию по доступным ценам. В настоящее время практически все шурупы в ДФО импортируются из КНР и Тайваня», - сообщил генеральный директор ООО «Примстроитель» Александр Бондаренко.

По словам Ильнура Саляхова, директора по корпоративному бизнесу Азиатско-Тихоокеанского банка, кредитная организация реализовала первую в истории Банка сделку в рамках Программы льготного кредитования резидентов ТОР и СПВ. Кредитный договор был подписан по льготной ставке в размере 2,2% годовых на срок до 10 лет с целью реализации конкретного инвестиционного проекта. В рамках Программы Банку возмещаются недополученные доходы в виде госсубсидии. Ставка субсидирования для Банка составила 9,75% годовых.

Как отметил Александр Бондаренко, статус резидента свободного порта Владивосток, помимо возможности льготного кредитования, дает компании большой набор других преимуществ, позволяющих успешно реализовать проект: «Мы получили земельный участок под строительство завода в долгосрочную аренду на льготных условиях в то время, когда данная преференция была доступна резидентам СПВ. Это очень помогло привлечь в проект партнеров. Кроме того, планируем обустроить часть территории завода под применение процедуры свободной таможенной зоны. Преференция даст возможность значительно сэкономить на таможенных платежах при импорте производственного оборудования. Наладку станков и обучение персонала работе с ними будут проводить иностранные специалисты. Для их доставки используем возможность привлечения иностранной рабочей силы без учета квот, которая также предоставляется резидентам СПВ. Серьезно улучшить экономику проекта смогут налоговые льготы, в первую очередь нулевой налог на прибыль и сниженный до 7,6% единый социальный налог».

По соглашению с единым институтом развития – Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики – общий объем инвестиций в проект составит 338,2 млн рублей. Часть этих средств в размере 153,2 млн рублей уже инвестирована в возведение производственного и административно-бытового корпусов. На новом производстве будет создано 31 рабочее место.

«Меры государственной поддержки предпринимателей на Дальнем Востоке доказали свою эффективность. В их числе льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов, выдаваемые специально для резидентов ТОР и СПВ по Программе 1818. В 2021 году таких кредитов выдано и одобрено на сумму более 15,5 млрд рублей. Инвесторы активно пользуются предлагаемыми инструментами, обращаются за услугами и сервисами в Корпорацию. В результате в регионе реализуются более 2 500 новых инвестиционных проектов, более 400 из них уже введены и успешно работают. На действующих и создающихся предприятиях создано около 70 тыс. рабочих мест. В экономику региона при этом вложено 1,56 трлн рублей», - выразил мнение управляющий директор Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Скалий.

Напомним, в апреле 2021 года Правительство России расширило программу льготного кредитования – теперь займы на особых условиях выдаются под отдельные инвестиционные проекты стоимостью от 10 млн до 2,5 млрд рублей. Ранее эти пороговые значения составляли 30 млн и 1,5 млрд, соответственно. При этом, если льготное финансирование запрашивается на реализацию сразу нескольких проектов, их общая стоимость может достигать 5 млрд рублей (ранее – 3 млрд).

Ранее, в марте 2021 года, комиссия Минвостокразвития РФ по вопросам предоставления субсидии из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных доходов, выданных в рамках льготной программы, включила в список аккредитованных банков «Банк ВТБ» (ПАО) и ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Таким образом, на сегодняшний день в программе участвуют 12 банков, среди которых: Сбербанк (ПАО), АО «МСП Банк», АО «Альфа-банк», АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ООО Банк «Итуруп», АО «СМП Банк», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), АКБ «Алмазэргиенбанк» АО, ПАО «МТС-Банк».