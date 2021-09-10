Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил ставку по накопительному счету до 7% годовых

С 6 сентября Азиатско-Тихоокеанский банк повысил доходность накопительного счета, открытого в рамках программы «Статус» до 7% годовых.

Ставка 7% годовых действует при условии размещения от 5 млн руб. Проценты выплачиваются в последний календарный день месяца, исходя из ежедневного остатка на начало дня. Ограничений на пополнение накопительного счета нет, средства можно снимать без потери процентов.

«Премиальная программа «Статус» — удобный и качественный комплекс услуг для эффективного распоряжения сбережениями или достижения финансовых целей. Наша цель — предлагать VIP клиентам банка не только доступные финансовые продукты, но и большое количество привилегий: бесплатные посещения бизнес залов аэропортов, консьерж сервис, расширенное страхование путешественников и дополнительные привилегии от платежных систем. Мы уделяем большое внимание нашим премиальным клиентам и с полной ответственностью подходим к сохранению качества нашей программы», — прокомментировал Сергей Конев, директор департамента развития кредитных и премиальных продуктов АТБ.

С подробными условиями и тарифами можно ознакомиться на сайте банка.