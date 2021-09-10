S7 сообщила о росте пассажиропотока в августе

S7 за август перевезла 1 891 452 пассажира, что на 18% превышает показатели за аналогичный период 2020 года.

При этом рейсами по России воспользовались 1 686 574 пассажира. Этот результат на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 21% превышает допандемийные показатели. Однако восстановление объёмов внутренних перевозок происходит в условиях избытка ёмкостей на рынке, что привело к значительному снижению среднего тарифа на ВВЛ.

На международных рейсах в августе 2021 было перевезено 204 878 пассажиров, что на 63,7% меньше, чем в 2019 году, до пандемии.

Всего с начала 2021 S7 Airlines перевезла 11 840 390 пассажиров – это в полтора раза больше, чем годом ранее, но на 1,8% уступает показателям 2019.

«Безусловно, такие результаты обусловлены высоким летним сезоном 2021. На этот период мы запустили большое количество межрегиональных перелетов, в том числе с акцентом на популярные туристические направления России. По международным направлениям, в связи с действующими ограничениями из-за пандемии, мы все еще сильно отстаем от показателей 2019», – говорит Григорий Давыдов, директор по стратегии S7 Group.