Иркутская область стала одним из самых инвестиционно привлекательных регионов Сибири

По данным Национального рейтингового агентства (НРА), динамика инвестиций в основной капитал в 2020 году в Иркутской области составила 103,7%. Это третье место в СФО.

Доля Приангарья в общем объеме инвестиций в основной капитал в СФО за этот же период достигла 20,7%, что соответствует второй строчке рейтинга по Сибирскому федеральному округу.

Иркутская область, по данным НРА, характеризуется средней инвестиционной привлекательностью второго уровня. При этом отмечено, что регион может успешно трансформировать временные антикризисные решения в устойчивые элементы благоприятного инвестклимата. Так, в 2020 году Приангарье вошло в топ-15 субъектов РФ, внедривших наибольшее количество мер поддержки бизнеса.

По факторам инвестиционной привлекательности Иркутская область отнесена Национальным рейтинговым агентством к сильным регионам. При этом точками роста для всех субъектов СФО названы развитие технопарков и особых экономических зон, туризма, онлайн-коммуникаций.

В исследовании отмечено, что инвестиционная привлекательность определяется как совокупность факторов, влияющих на целесообразность, эффективность и уровень рисков инвестиционных вложений на территории того или иного субъекта.