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Названы победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» в Иркутской области

Региональный этап проходил с июня по сентябрь 2021 года, сообщили SIA.RU в администрации области.

Участие в конкурсе могли принять предприниматели в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Иркутской области.

В этом году конкурс проходил по 10 номинациям:

  • Интернет предпринимательство;
  • Торговля;
  • Сельскохозяйственное предпринимательство;
  • Франчайзинг;
  • Предпринимательство в социальной сфере;
  • Инновационное предпринимательство;
  • Производство;
  • Сфера услуг;
  • Самозанятые;
  • Международное предпринимательство.

Победителями регионального этапа стали 11 участников в следующих номинациях:

«Предпринимательство в социальной сфере»:

  1. Лукьянова Анна Петровна (Усть-Илимск);
  2. Андреевская Евгения Александровна (Иркутск);
  3. Лукьянов Максим Петрович (Усть-Илимск).

«Производство»:

  1. Шершнёва Дарья Андреевна (Заларинский район);
  2. Россов Никита Андреевич (Иркутский район);
  3. Захарченко Даниил Сергеевич (Иркутск).

«Сфера услуг»:

  1. Лукьянова Анна Петровна (Усть-Илимск);
  2. Хортов Леонид Павлович (Иркутск);
  3. Верхозина Анастасия Игоревна (Иркутск).

«Самозанятые»:

  1. Антипенко Наталья Владимировна (Нижнеудинск);
  2. Олейник Дарья Васильевна (Усть-Илимск);
  3. Наливайко Татьяна Николаевна (Тулун).

Все победители регионального этапа были рекомендованы для участия во Всероссийском этапе конкурса «Молодой предприниматель». Его финал состоится в ноябре 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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