Названы победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» в Иркутской области

Региональный этап проходил с июня по сентябрь 2021 года, сообщили SIA.RU в администрации области.
Участие в конкурсе могли принять предприниматели в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Иркутской области.
В этом году конкурс проходил по 10 номинациям:
- Интернет предпринимательство;
- Торговля;
- Сельскохозяйственное предпринимательство;
- Франчайзинг;
- Предпринимательство в социальной сфере;
- Инновационное предпринимательство;
- Производство;
- Сфера услуг;
- Самозанятые;
- Международное предпринимательство.
Победителями регионального этапа стали 11 участников в следующих номинациях:
«Предпринимательство в социальной сфере»:
- Лукьянова Анна Петровна (Усть-Илимск);
- Андреевская Евгения Александровна (Иркутск);
- Лукьянов Максим Петрович (Усть-Илимск).
«Производство»:
- Шершнёва Дарья Андреевна (Заларинский район);
- Россов Никита Андреевич (Иркутский район);
- Захарченко Даниил Сергеевич (Иркутск).
«Сфера услуг»:
- Лукьянова Анна Петровна (Усть-Илимск);
- Хортов Леонид Павлович (Иркутск);
- Верхозина Анастасия Игоревна (Иркутск).
«Самозанятые»:
- Антипенко Наталья Владимировна (Нижнеудинск);
- Олейник Дарья Васильевна (Усть-Илимск);
- Наливайко Татьяна Николаевна (Тулун).
Все победители регионального этапа были рекомендованы для участия во Всероссийском этапе конкурса «Молодой предприниматель». Его финал состоится в ноябре 2021 года.