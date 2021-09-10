Названы победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» в Иркутской области

Региональный этап проходил с июня по сентябрь 2021 года, сообщили SIA.RU в администрации области.

Участие в конкурсе могли принять предприниматели в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Иркутской области.

В этом году конкурс проходил по 10 номинациям:

Интернет предпринимательство;

Торговля;

Сельскохозяйственное предпринимательство;

Франчайзинг;

Предпринимательство в социальной сфере;

Инновационное предпринимательство;

Производство;

Сфера услуг;

Самозанятые;

Международное предпринимательство.

Победителями регионального этапа стали 11 участников в следующих номинациях:

«Предпринимательство в социальной сфере»:

Лукьянова Анна Петровна (Усть-Илимск); Андреевская Евгения Александровна (Иркутск); Лукьянов Максим Петрович (Усть-Илимск).

«Производство»:

Шершнёва Дарья Андреевна (Заларинский район); Россов Никита Андреевич (Иркутский район); Захарченко Даниил Сергеевич (Иркутск).

«Сфера услуг»:

Лукьянова Анна Петровна (Усть-Илимск); Хортов Леонид Павлович (Иркутск); Верхозина Анастасия Игоревна (Иркутск).

«Самозанятые»:

Антипенко Наталья Владимировна (Нижнеудинск); Олейник Дарья Васильевна (Усть-Илимск); Наливайко Татьяна Николаевна (Тулун).

Все победители регионального этапа были рекомендованы для участия во Всероссийском этапе конкурса «Молодой предприниматель». Его финал состоится в ноябре 2021 года.