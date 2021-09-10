На предприятиях En+ Group устанавливают контейнеры для сбора одежды

Компания En+ Group установила первые 3 контейнера для сбора одежды. Всего планируется разместить 8 контейнеров в офисах компании в Иркутске: «Учетно-сервисный центр «ЕвроСибЭнерго», «Евросибэнерго-Гидрогенерация», «Иркутскэнергосбыт», «Эн+ Диджитал», «Ново-Иркутская ТЭЦ», «Торговый дом «ЕвроСибЭнерго», «Инженерный центр «Иркутскэнерго», «Иркутская электросетевая компания», сообщили SIA.RU в компании.

Проект по установке контейнеров для сбора одежды проводится совместно с благотворительным фондом «Сначала», известным в Иркутске своими благотворительными магазинами «Вторник». Собранные в контейнерах вещи - одежда, обувь, игрушки, домашняя утварь, предметы интерьера, книги - будут передаваться в центры помощи и общественные организации региона.

Сотрудники «Вторника» самостоятельно доставят и установят ящики-накопители на место, будут заниматься их разгрузкой и дальнейшим распределением. 99% собранных вещей будут переданы в благотворительные организации для помощи нуждающимся, использованы в акциях по выдаче гуманитарной помощи в населенных пунктах Иркутской области. Около 1% вещей, не подлежащих использованию по прямому назначению, будут переданы в приюты для животных для утепления клеток и хозяйственных нужд.

Эта инициатива осуществляется в рамках социальной политики компании, основные приоритеты которой определил основатель En+ Group Олег Дерипаска.

Татьяна Драчук, Директор департамента коммуникационных и социальных проектов En+ Group: «Как социально ответственная компания, мы запускаем этот проект в регионах присутствия компании с целью развития корпоративного волонтерства, вовлечения новых сотрудников в волонтерскую деятельность, поддержки социально незащищенных слоев населения, сбережения ресурсов путем продления жизни вещей».