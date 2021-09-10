Ученика начальных классов в Иркутске не пустили на уроки из-за хвостика на голове

Шестиклассника школы №47 в областном центре не пустили на занятия из-за прически – у него на голове был заплетен хвостик, сообщает «Комсомольская правда – Иркутск».

«Не успел войти в здание, как мне сразу позвонили: «Заберите срочно ребенка, он не может в таком виде посещать занятия». Затем раздался звонок от сына. Он сказал, что его не пустили в класс, а посадили в кабинете психолога. Там завучи, директор, социальный педагог прочитали ему лекцию. Говорили, мол, мужику ходить с такой прической негоже. Это же повторили и мне, когда пришла за сыном», – рассказала изданию мама ребенка. Информацию подтвердила и директор школы.

Глава заведения пояснила, что, согласно уставу школы №47, мальчики должны посещать учебное заведение с коротко остриженной головой. Устав школы, по информации министерства образования, ученики не имеют права нарушать.

Прокуратура Октябрьского района города Иркутска начала проверку по факту случившегося, об этом сообщается на официальном сайте надзорного органа.