Юрий Дудь похвалил стритарт-фестиваль в Братске и рассказал о нем в своем Instagram

Известный журналист и блогер Юрий Дудь рассказал на своей странице в Instagram о стритарт-фестивале «Один за всех», который сейчас проходит в городе Братске Иркутской области, и похвалил его, назвав концепцию «простой и гениальной».

«Концепция – простая и гениальная: художники из самых разных стран готовят эскизы специально для фестиваля и присылают Григорию Шарову, художнику и организатору, а тот или рисует, или строит эти работы в городе. Ни с кем их при этом не согласовывая», – отметил Дудь.

По словам блогера, это «отличный пример того, что даже небольшими ресурсами жизнь вокруг можно делать чуть интереснее».

Художник из Братска Григорий Шаров второй год подряд в одиночку проводит в Братске этот фестиваль. В мероприятии участвуют не только художники из России, но и со всего мира. В текущем году на фестиваль прислали около 20 работ, в том числе из Израиля, Бразилии, Италии, Австралии.