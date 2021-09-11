Путин назначил врио главы МЧС России

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности главы МЧС России, им стал первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый глава министерства приступил к своим обязанностям сентября 10 сентября.

Напомним, прежний глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб на 56-м году жизни в Красноярском крае. По официальной версии, он пытался спасти человека – режиссера Александра Мельника, который сорвался со скалы.