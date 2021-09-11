Найдены и арестованы люди, которые подожгли машину с ребенком внутри в Иркутске

Следственное управление СКР по Прианагрью сообщило о задержали Ирины и Дмитрия Маценко, которые находились в федеральном розыске – они подожгли машину, внутри которой находился ребенок.

Женщину задержали на дороге за рулем автомобиля, мужчину – в одной из квартир Иркутска. Подозреваемых в преступлении заключили под стражу. Их будут судить по уголовной статье «Покушение на убийство малолетней».

Напомним, утром 7 сентября злоумышленники подъехали на автомобиле ​к парковке здания в рабочем поселке Маркова. Мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег припаркованную машину, в салоне которой находилась 6-летняя девочка.

Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК.