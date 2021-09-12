Жители Иркутска усомнились в честности розыгрыша призов среди вакцинированных от ковида

Жители Иркутска усомнились в честности розыгрыша, который накануне состоялся в столице Приангарья – среди горожан, которые поставили прививку от коронавируса, были разыграны 130 призов, главный из которых – автомобиль. Своими мнениями о результатах лотереи иркутяне поделились в социальных сетях.

Больше всего недоверия у местных жителей вызвал розыгрыш главного приза, который получила местная чиновница Бэлла Апханова – начальник отдела регистрации недвижимости № 1 управления Росреестра по Иркутской области. «Разыграли среди своих», «Чтоб было на чем в администрацию ездить», «А потом удивляются, что народ не доверяет власти. Что, не могли честно разыграть?», «Им уже даже не стыдно делать эти фейковые розыгрыши для своих», «Обожаю мэра, своих не бросает», – прокомментировали информацию пользователи в соцсетях.

Некоторые же жители Иркутска отметили, что те, кто пишет негативные отзывы, – «зависткики». «Да ладно выиграла «Ладу», порадуйтесь за нее круто же, молодец, поздравляю», – прокомментировала информацию одна из пользователей соцсетей.

Напомним, розыгрыш призов «Вакцинация – это жизнь!» накануне проводила «Комсомольская правда – Иркутск» при поддержке городской администрации. Среди вакцинированных жителей разыграли флеш-карты, портативные аккумуляторы, блютуз-гарнитуры, сертификаты на детскую молочную продукцию, термометры, тонометры, пульсоксиметры, витамины, БАДы, книги, а также пригласительные билеты в культурные организации Иркутска. Главным призом стала машина Lada Granta.