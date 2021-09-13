15 сентября в Иркутской области объявлен днем траура

Ночью 12 сентября в Казачинско-Ленском районе Иркутской области произошла авиакатастрофа. Пассажирский самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в 4 км от села Казачинское. Он летел из Иркутска регулярным рейсом, четыре человека, включая пилота, погибли, еще четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Практически сразу пришла информация, что большинство пассажиров заблокированы в искорёженной машине. Одной из пассажирок, Елене, удалось выйти на связь. Мне передали ее номер телефона. Постоянно был с ней в контакте. Благодаря ее звонкам удалось установить место авиакатастрофы.

По словам главы региона, сразу был создан оперативный штаб, на место вылетела санавиция с 10 врачами во главе с министром здравоохранения области Яковом Сандаковым.



В условиях густого тумана спасатели смогли быстро обнаружить воздушное судно. Четыре человека, включая пилота, погибли. Один - житель Иркутска, один – Ангарска, двое – из Магистрального. В больницу были доставлены 12 человек. Четверо – в тяжёлом состоянии.

– Трое пострадавших, в том числе один из пилотов, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них – сложные переломы. Одна пострадавшая в тяжёлом состоянии будет прооперирована на месте. Остальные – под наблюдением врачей. Елена, которая была со мной на связи, после медицинского осмотра самостоятельно покинула больницу. На месте работает психолог, – подчеркнул Игорь Кобзев.