Россияне назвали лучшие страны для эмиграции

Программисты и врачи выбрали бы Америку, бухгалтеры – Германию, секретари – Италию. В открытом опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Если бы не было коронавирусных ограничений и была возможность жить в любой стране мира, 41% россиян остался бы в России. Уровень патриотизма заметно вырос: в 2010-м принцип «Где родился, там и пригодился» исповедовали лишь 23%.

США выбрали бы сегодня для жизни 7%, по 4% – Канаду, Италию и Швейцарию, 3% – Германию, по 2% – Испанию, Австралию и Швецию. По 1% респондентов отдали голоса за Францию, Турцию, Южную Корею, Новую Зеландию, Норвегию, Грецию, Чехию, Финляндию, Исландию, Таиланд, Великобританию, ОАЭ, Кипр и Китай. 6% опрошенных выбрали бы другие страны – Японию, Бразилию, Монако, Австрию, Черногорию и проч.

Женщины более патриотичны, чем мужчины: остались бы в России 45 и 39% из них соответственно. На втором месте и у мужчин, и у женщин – США (9 и 6%). Столь же часто представительницы слабого пола мечтают о жизни в Италии (также 6%).

И среди представителей наиболее популярных профессиональных групп Россию в качестве страны проживания выбирает большинство. На втором месте чаще всего США: жить в Америке хотели программисты, HR-менеджеры, врачи и медсестры, инженеры и рабочие, администраторы, кладовщики, продавцы, экономисты, учителя. Бухгалтеры выбирают Германию, менеджеры по продажам, специалисты по работе с клиентами и секретари – Италию, системные администраторы – Канаду.