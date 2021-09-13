Трех пострадавших в крушении самолета L-410 госпитализировали в Иркутскую областную клиническую больницу

Состояние всех пациентов врачи оценивают как стабильно тяжелое, сообщили SIA.RU в администрации области.

В больнице Казачинско-Ленского района остаются 8 пострадавших. Состояние семи из них – легкой и средней степени тяжести, одна пациентка находится в тяжелом состоянии, сегодня ей сделали операцию. Одну из пострадавших уже выписали.

Напомним, что самолет упал с небольшой высоты в условиях плотного тумана. Погибли четыре человека, в том числе командир воздушного судна, один человек находился в критическом состоянии. Приоритетными версиями пока остаются отказ техники и ошибка при пилотировании в сложных погодных условиях. В связи с трагедией в Иркутской области 15 сентября объявлен днем траура. Об этом заявил глава области Игорь Кобзев.