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372 человека заболели коронавирусом в Иркутской области

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Общее число больных перешло отметку в 103 тысячи человек.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным на 14 сентября, за последние сутки выздоровели 649 человек. В больницах области остается 12,1 тысячи человек. За прошедшие сутки скончались 14 человек с коронавирусом.

В правительстве области заявляют о конце третьей волны пандемии в регионе, эксперты уже предсказали наступление четвертой.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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