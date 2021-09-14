372 человека заболели коронавирусом в Иркутской области

Общее число больных перешло отметку в 103 тысячи человек.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным на 14 сентября, за последние сутки выздоровели 649 человек. В больницах области остается 12,1 тысячи человек. За прошедшие сутки скончались 14 человек с коронавирусом.

В правительстве области заявляют о конце третьей волны пандемии в регионе, эксперты уже предсказали наступление четвертой.