Размер детского пособия увеличат в Иркутской области

Размер пособия на ребенка в месяц в обычном размере составит 318 рублей для южных районов Иркутской области, 344,5 рубля – для северных, сообщили SIA.RU в администрации области.

На детей одиноких матерей – 636 рублей и 689 рублей соответственно. Пособие на детей военнослужащих по призыву, а также детей родители, которых уклоняются от уплаты алиментов, составит 477 рублей для южных районов и 516,75 рубля для северных районов области. Выплата детских пособий осуществляется ежеквартально.

В Иркутской области пособия получают более 113 тысяч семей на 219 427 детей. Ежегодно на обеспечение выплаты в областном бюджете предусматривается около 900 миллионов рублей.