Выплату на подготовку к школе получили 16 тысяч многодетных семей Приангарья

В этих семьях воспитывается более 35,5 тысячи детей, сообщили SIA.RU в администрации области.

Она предоставляется многодетным семьям, имеющим в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, включая усыновленных, принятых под опеку, переданных на воспитание в приемную семью, один или более из которых являются школьниками либо подлежат приему на обучение в общеобразовательные организации в Иркутской области.

В областном бюджете на эти цели в 2021 году было предусмотрено около 110 миллионов рублей.