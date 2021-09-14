Оборудование для реабилитации пациентов после инсульта поступило в иркутскую больницу №1

Медицинская техника поступила в ИГКБ №1 в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021-2025 годы. В эксплуатацию ввели комплекс для транскраниальной магнитной стимуляции стоимостью 4 млн руб, аппарат для механотерапии с биологической обратной связью, оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц стоимостью около 1,5 млн руб и другую техника для реабилитации пациентов. Общая стоимость оборудования составляет 8 млн 625 тыс. рублей.



Как отметил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, пройти курс реабилитации на новом оборудовании смогут жители города, перенесшие инсульт. Комплексная реабилитация с помощью оборудования поможет восстановиться человеку после тяжёлого заболевания.

Также в рамках региональной программы в медучрежение поступят функциональные кровати и аппараты УЗИ. Всего в 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения для медучреждений Иркутской области запланировано приобрести 595 единиц медицинского оборудования на сумму 1,3 млрд руб.