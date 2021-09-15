Работодатели поставили выпускникам вузов тройки и двойки за профессионализм

Служба исследований hh.ru выяснила (документ есть у SIA.RU), как работодатели оценивают уровень профессионализма соискателей, которые претендуют на вакансии сразу после вуза.

Подавляющее большинство работодателей заявили, что уровень профессионализма недавних выпускников, которые претендуют на вакансии, средний и ниже: 40% поставили тройку по пятибалльной шкале, 43% – двойку, 9% – единицу. Четыре балла за профессионализм выпускникам вузов поставили лишь 3%, а максимальную оценку – 0% работодателей.

Само по себе наличие высшего образования важно для 61% опрошенных. При этом диплом определенного вуза важен лишь для 41% респондентов, для остальных 59% вуз не принципиален.

Топ-3 востребованных направлений вузов, в которых нуждаются работодатели, составляют технические (56%), социально-экономические (31%) и строительные (20%) направления. Реже всего компании нуждаются в выпускниках художественных вузов (3%) и вузов, специализирующихся на физкультуре и спорте (менее 1%).

Участие в опросе приняли более сотни российских компаний, представленных, в том числе, и на территории Иркутской области.