День траура проходит в Иркутской области

Приангарье скорбит по погибшим во время крушения самолета L-410 12 сентября.

Трагедия произошла в районе села Казачинское. Погибли член экипажа и три пассажира.

В регионе спустят флаги Иркутской области и муниципальных образований. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи в день траура, сообщают в администрации области.

Напомним, что самолет упал с небольшой высоты в условиях плотного тумана. Приоритетными версиями пока остаются отказ техники и ошибка при пилотировании в сложных погодных условиях.