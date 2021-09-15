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Общественный транспорт Иркутска в дни выборов будет работать по расписанию буднего дня​​

Выборы депутатов ГД пройдут с 17 по 19 сентября, сообщили SIA.RU в мэрии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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