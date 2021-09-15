Разработчик в Иркутске может получать от четверти миллиона в месяц

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал (документ есть у SIA.RU) 90 000 вакансий в городах с численность населения от 500 тысяч до 1 млн человек.

Успешному кандидату с опытом работы от трех лет готовы платить от 250 тыс. рублей. Компания обещает удаленную работу, расширенные программы обучения и развития, отсутствие бюрократии и свободу действий, а также помощь в развитии собственного бренда – сотруднику помогут писать статьи на профильные ресурсы и выступать на международных конференциях.

На втором месте вакансия директора филиала с опытом работы на руководящих должностях от трех лет, высшим экономическим или техническим образованием, водительскими правами категории В и зарплатой от 150 тыс. рублей. Работодатель предлагает бонусы и премии, работу в Иркутске, основные направления деятельности: дистрибуция и логистика.

Также главному инженеру готовы платить от 150 тыс. рублей.

Успешный кандидат должен иметь опыт работы в аналогичной должности от трех лет, высшее инженерное или строительное образование. Работодатель обещает командировки в г. Усть-Кут, выплаты 2 раза в месяц.

В рейтинг попали вакансии водителя на кран-борт с зарплатой от 85 тыс. рублей и главного бухгалтера с зарплатой от 80 тыс. рублей.

В сентябре в топе наиболее высоких зарплатных предложений – вакансии программистов, руководителей среднего звена, инженеров, супервайзеров, менеджеров по продажам. Вакансии врачей в топе наиболее оплачиваемых вакансий в Хабаровске, Томске, Рязани. В Пензе в пятерку высокооплачиваемых вошла вакансия директора по персоналу, в Астрахани – старшего помощника капитана. В Кирове и Ижевске среди самых интересных предложений – вакансии шеф-поваров.